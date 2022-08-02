Должники на дорогах

Представители МВД и УФССП Калмыкии продолжают рейды на дорогах столицы. Накануне ими за долги было изъято 5 машин. Практика показывает, что не все жители республики готовы добровольно погашать имеющиеся задолженности. Подобные совместные рейды призваны помочь решить эту проблему.



Как нам рассказали в пресс-службе УФССП Калмыкии, их работа основана на технологии распознавания автомобильных номеров. Специальная видеокамера устанавливается на обочине дороги, она в автоматическом режиме сканирует номера машин в транспортном потоке и выявляет их по базам данных двух ведомств.



При обнаружении у автовладельца долгов, инспектор ГИБДД останавливает указанную машину, а судебный пристав напоминает о задолженности и вручает квитанцию на оплату, либо накладывает арест на имущество, например, на сам автомобиль.



У владельцев есть 10 дней, чтобы обжаловать действия судебных приставов, либо погасить задолженности в полном объеме.



Фото предоставлено пресс-службой УФССП Калмыкии.