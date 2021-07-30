7 сентября, 14:35
 18 °C
86,89
73,19
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 сентября, 17:10
НовостиСтроительство

В селе Троицкое начался ремонт участка дороги местного значения по улице Пушкина

В селе Троицкое начался ремонт участка дороги местного значения по улице Пушкина

Здесь расположен ряд социальных объектов. В рамках национального проекта предусмотрено снятие и замена старого полотна, возведение нового бордюрного камня, установка 22 дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки, восстановление, а также строительство тротуаров с асфальтобетонным покрытием.

 Всего на улучшение инфраструктуры направлено около 12 миллионов рублей. Два миллиона из которых - выделено из местного бюджета. 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия