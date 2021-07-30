В селе Троицкое начался ремонт участка дороги местного значения по улице Пушкина

Здесь расположен ряд социальных объектов. В рамках национального проекта предусмотрено снятие и замена старого полотна, возведение нового бордюрного камня, установка 22 дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки, восстановление, а также строительство тротуаров с асфальтобетонным покрытием.

Всего на улучшение инфраструктуры направлено около 12 миллионов рублей. Два миллиона из которых - выделено из местного бюджета.