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7 сентября, 16:18
НовостиОбразование

Педагоги-кураторы получат новую меру поддержки

Педагоги-кураторы получат новую меру поддержки

Дополнительные выплаты в качестве надбавки к зарплате в размере 5 тысяч рублей с этого месяца ежемесячно начнут получать педагоги-кураторы государственных и муниципальных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.

Зачастую, именно кураторы учебных групп, нередко, находящихся в трудной жизненной ситуации, помогают учащимся адаптироваться и влиться в процесс. Перед ними стоит задача подготовить не только квалифицированных специалистов, ‎но и воспитать гражданина. Если учитель будет курировать несколько групп одновременно, он сможет получать в дополнение к заработной плате 10 тысяч рублей каждый месяц. Господдержку уже оценили сотрудники Элистинского педагогического колледжа имени Канукова.

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