В Калмыкии начался сезон охоты

Уже можно добывать болотно-луговую, степную и полевую дичь с легавыми собаками, спаниелями, ретриверами. Для этого обязательно должны быть документы на пса.

Как рассказал по телефону исполняющий обязанности начальника отдела охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкия Олег Сидоров, таких разрешений на сегодня выдано всего 2. Осенне-зимний сезон охоты продлится до 20 января.