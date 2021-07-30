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7 сентября, 17:52
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В Калмыкии начался сезон охоты

В Калмыкии начался сезон охоты

Уже можно добывать болотно-луговую, степную и полевую дичь с легавыми собаками, спаниелями, ретриверами. Для этого обязательно должны быть документы на пса.

Как рассказал по телефону исполняющий обязанности начальника отдела охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкия Олег Сидоров, таких разрешений на сегодня выдано всего 2. Осенне-зимний сезон охоты продлится до 20 января.

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