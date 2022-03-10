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11 апреля, 19:28
НовостиСтроительство

В селе Троицкое Целинного района продолжается благоустройство местного парка

С вводом в райцентре новой водопроводной магистрали решено подвести живительную влагу в парк дендрарий. Работы уже завершены. По словам представителя водоснабжающей организации Николая Тумудова, 250 метров труб проложены непосредственно к трем колодцам.

С водой парк обретет вторую жизнь. В планах – работы по его озеленению, которые начнутся в конце апреля. 

Напомним, на территории парка в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» возвели детскую игровую площадку. Кроме того, обустроили беговые дорожки, установили урны, скамейки и освещение.

Нынешний проект благоустройства реализуется на средства СМО на условиях софинансирования районного муниципалитета.

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