В посёлке Бага Бурул Ики-Бурульского района появилась новая детская площадка

О ней давно мечтали и взрослые, и дети. В прошлом году они выбрали именно этот объект путем общего голосования в рамках программы инициативного бюджетирования. Какие еще объекты будут созданы в муниципалитете, смотрите в репортаже Татьяны Шолоховой.

В центре поселка каждый день до самого вечера не смолкают детские голоса. Здесь, на новой игровой площадке собираются все - от малышей до старшеклассников. Байр Шарваев говорит, что после школы сразу бежит сюда, чтобы покататься на качелях и пообщаться с одноклассниками.

Выходят отдохнуть на площадке и взрослые. Светлана Шарваева смотрит за внуками. Вместе с другими жителями Бага Бурула в прошлом году она голосовала именно за этот объект благоустройства. По её словам, в посёлке много детворы, и ей раньше негде было проводить свой досуг.

Строительство детской площадки стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования. Она подразумевает решение вопросов местного значения при непосредственном участии граждан. Из республиканского бюджета на строительство площадки было выделено около одного миллиона рублей. Муниципалитет предоставил под нее землю.

Рядом с детской площадкой завершается строительство футбольного поля - еще одна давняя мечта сельчан. Возведение ведется в рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Также в поселке скоро появится воркаут-площадка, где смогут заниматься и взрослые, и дети. За нее бага-бурульцы отдали больше всего голосов в этом году.