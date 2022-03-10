Сбер начал выпуск бизнес-карт «Мир»

Сбер для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц южных регионов страны предлагает оформить дебетовую бизнес-карту платёжной системы «Мир».

Пока это можно сделать в цифровом формате в офисе банка. Однако, уже до конца апреля бизнес-карты станут доступны к выпуску в интернет-банке СберБизнес, позже появится возможность получить карту в том числе и в пластике. При этом клиенты, которые ранее выпустили цифровую карту, смогут дозаказать к ней пластик.

Светлана Гладкина, директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка:

«У наших клиентов очень востребованы расчёты по бизнес-картам. Среди лидеров по отраслям пользования ритейл, небольшие сельхозпредприятия, ресторанный бизнес и сфера бытовых услуг.В южных регионах страны многие предприниматели выбирают формат расчётов бизнес-картой Сбера из-за круглосуточного доступа и контроля расходования средств, быстрой и удобной оплаты, а также выгодного кэшбека и скидок от партнёров».

Бизнес-карта«Мир»позволяет оплачивать оффлайн-покупки смартфоном, используя сервисы SberPay и MirPay (для Android-устройств с поддержкой NFC), приобретать товары и услуги в интернет-магазинах стран, где принимается бизнес-карта «Мир», переводить деньги на бизнес-карты и карты физлиц — клиентов Сбера.

В ближайшее время банк также предложит корпоративным клиентам премиальные и кредитные карты «Мир».