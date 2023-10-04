В селе Садовое установили Обелиск с мемориальными плитами в честь лейтенантов Паршина и Марычева

Напомним, в 1942 году в Калмыцкой степи шли ожесточенные бои. Враг наступал на Астрахань через Хулхутинский рубеж и через Шарнутовский рубеж на Сталинград. Бои шли за каждое село, за каждую высоту. Константин Паршин и Степан Марычев геройски сражались и геройски погибли в боях за Садовое.

В открытии обелиска приняли участие Глава РМО Басанг Манджиев, заместитель Председателя Совета старейшин Сергей Ершов, внучка Константина Паршина, представители общественности и жители села. Отметим, новый объект был установлен в рамках проекта "Опаленные версты».

Фото: Ассоциация поисковых отрядов "Калмыкия"