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6 октября, 13:53
Новости

В Калмыкии продолжается работа по инвентаризации деградированных, опустыненных земель сельскохозяйственного назначения

На этой неделе были обследована часть территории Черноземельского района. Признаки опустынивания и развития деградационных процессов пастбищ выявлены на площади 150 тыс. га. Наибольшие признаки аридной деградации почв отмечены в Артезианском, Комсомольском, Кумском, Нарынхудукском, СПК им «Ю.А. Гагарина» и СПК «Цекерта».

По результатам сформирован реестр земельных участков Лаганского, Юстинского районов и части территории Черноземельского, подверженных опустыниванию. В нём содержатся сведения о землепользователях, местоположении участков, и площади. На будущей неделе работы в Черноземельском районе продолжатся.

По информации регионального Минсельхоза, всего до конца октября планируется обследовать земельные угодья Ики-Бурульского и Яшкульского районов.

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