6 октября, 15:34
 19 °C
104,79
99,68
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 октября, 12:19
Новости

Министр экономики и торговли региона Андрей Чиджиев рассказал о мерах, реализуемых в Калмыкии для стимулирования экономического развития, о приоритетных направлениях работы и ответил на поступившие вопросы

Мероприятие прошло в рамках проекта Общественной палаты Республики «Час с министром». Как отметил министр, сегодня экономика региона активно развивается за счёт таких приоритетных отраслей, как сельское хозяйство, туризм и информационные технологии. По словам Чиджиева, работа в этом направлении будет продолжена.

Также он подчеркнул важность привлечения инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата. В завершении мероприятия участники сошлись во мнении, что встречи в формате "часа с министром" – это прямой и конструктивный диалог между властью и гражданами.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия