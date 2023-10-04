Министр экономики и торговли региона Андрей Чиджиев рассказал о мерах, реализуемых в Калмыкии для стимулирования экономического развития, о приоритетных направлениях работы и ответил на поступившие вопросы

Мероприятие прошло в рамках проекта Общественной палаты Республики «Час с министром». Как отметил министр, сегодня экономика региона активно развивается за счёт таких приоритетных отраслей, как сельское хозяйство, туризм и информационные технологии. По словам Чиджиева, работа в этом направлении будет продолжена.

Также он подчеркнул важность привлечения инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата. В завершении мероприятия участники сошлись во мнении, что встречи в формате "часа с министром" – это прямой и конструктивный диалог между властью и гражданами.