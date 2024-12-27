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18 января, 16:31
НовостиСобытиеСтроительство

В селе Садовое Сарпинского района построят физкультурно-оздоровительный комплекс

В селе Садовое Сарпинского района построят физкультурно-оздоровительный комплекс

В ходе встречи и. о. министра физической культуры и спорта Константина Батырова и главы РМО Басанга Манджиева было определено лучшее место для будущего современного модульного спортивного сооружения. «Выбрали подходящий земельный участок, который вскоре превратится в центр притяжения для всех любителей активного образа жизни. ФОК будет построен с учетом благоустройства прилегающей территории, чтобы каждый житель мог приятно и с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе», говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Проект оценивается в 150 миллионов рублей. Работа уже началась: ведётся разработка проектно-сметной документации.

В этом году планируется подготовить земельный участок, провести к нему все необходимые коммуникации.

В соответствии с заключенным соглашением между региональным профильным министерством и Минспорта России его возведение предусмотрено до 2027 года. Однако администрация Сарпинского района планирует завершить строительство досрочно, в следующем году.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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