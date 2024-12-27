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18 января, 18:32
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Сегодня не стало нашей коллеги, ветерана Калмыцкой телерадиокомпании Зои Сальминой.

Сегодня не стало нашей коллеги, ветерана Калмыцкой телерадиокомпании Зои Сальминой.

Жизненное кредо «Однажды и навсегда» это о ней. Зоя Дорджиевна начала работать в компании с 1965 года. Вначале в должности ассистента режиссера телевидения. А в 1970-х перешла звукооператором на радио и оставалась ему верной более 40 лет. Отсюда и ушла на заслуженный отдых. Все это время радиопередачи выходили в эфир при ее непосредственном участии. Высшее филологическое образование, отличное знание родного и русского языков, профессионализм, ответственное отношение к работе, сделали Зою Дорджиевну незаменимым сотрудником службы радиовещания. Монтажный кабинет, где она из хаоса звуков, живой, непосредственной речи вытаскивала прекрасно отредактированное выступление, вызывало восторг у коллег. Ее искренне любили и уважали. Зою Дорджиевну отличали жизнелюбие, энергичность, оптимизм и чуткое отношение ко всем. Все, кто работал с ней, знали, что на Зою Сальмину можно положиться, довериться и рассчитывать на внимание, сочувствие и поддержку. Всего 3 дня отделяли ее от 80-летия. Ушел из жизни скромный, замечательный человек, светлая память о Зое Дорджиевне Сальминой сохранится в сердцах её коллег, друзей, всех тех, кого жизнь сводила с ней даже на короткое время. Коллектив ГТРК Калмыкия приносит искренние соболезнования родным Зои Дорджиевны.

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