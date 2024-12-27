С понедельника в Городовиковском районе обещают возобновить сбор ТКО в частном секторе

График вывоза мусора обнародуют в ближайшее время, говорится в сообщении администрации РМО. Также жителей, призвали «в связи с продолжительным отсутствием вывоза ТКО, выносить скопившийся мусор частями»☺️ С первых чисел года городовиковцы начали бить тревогу о появившихся многочисленных несанкционированных свалках вокруг населенных пунктов в местном телеграмканале. Фото и видео с комментариями почти ежедневно публиковали сами горожане. Позже они появились и в федеральных пабликах. По словам местных, регоператор перестал убирать мусор еще с октября 2024 года, ссылаясь на то, что полигон заполнен, а нового нет. Из-за этого отходы стали свозить в степь. Самая крупная несанкционированная свалка находится в посёлке Бембишево. Проверку информации о ненадлежащей работе регионального оператора проводит региональное управление Следственного комитета РФ по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе нее установят все обстоятельства и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц. По результатам будет принято процессуальное решение.