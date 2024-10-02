В селе Красинское Лаганского района открыли новую зону отдыха.

Реализация проекта стала возможна благодаря совместному финансированию средств регионального и местного бюджетов, а также участию жителей села. По этому случаю был организован праздник с участием творческих коллективов района.

Глава Лаганского района Юрий Когаев на торжественном открытии площадки отметил, что вопросы развития села являются приоритетными. В следующем году в Красинском откроют парк Победы, а также в планах - капитальный ремонт школы, строительство нового Дома культуры.

Видео: Лаганский район