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4 октября, 07:57
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В селе Красинское Лаганского района открыли новую зону отдыха.

В селе Красинское Лаганского района открыли новую зону отдыха.

Реализация проекта стала возможна благодаря совместному финансированию средств регионального и местного бюджетов, а также участию жителей села. По этому случаю был организован праздник с участием творческих коллективов района.

Глава Лаганского района Юрий Когаев на торжественном открытии площадки отметил, что вопросы развития села являются приоритетными. В следующем году в Красинском откроют парк Победы, а также в планах - капитальный ремонт школы, строительство нового Дома культуры.

Видео: Лаганский район

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