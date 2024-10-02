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4 октября, 07:19
НовостиСобытие

Сегодня Всемирный день защиты животных.

Сегодня Всемирный день защиты животных.

В степном регионе планируют ряд важных мероприятий. Накануне в Элисте в рамках Всероссийской акции «Дарю Тепло»,прошла встреча в Национальной библиотеке им. Амур Санана. Второклассники Калмыцкой Этнокультурной Гимназии с интересом послушали мини-лекцию о правильном уходе и заботе за пушистыми питомцами. Приглашенный гость – ветеринарный врач общей практики Бадма-Санан Ходжинов.

Более подробно об этом расскажем в дневном выпуске, в 14.30.

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