Сегодня Всемирный день защиты животных.

В степном регионе планируют ряд важных мероприятий. Накануне в Элисте в рамках Всероссийской акции «Дарю Тепло»,прошла встреча в Национальной библиотеке им. Амур Санана. Второклассники Калмыцкой Этнокультурной Гимназии с интересом послушали мини-лекцию о правильном уходе и заботе за пушистыми питомцами. Приглашенный гость – ветеринарный врач общей практики Бадма-Санан Ходжинов.

Более подробно об этом расскажем в дневном выпуске, в 14.30.