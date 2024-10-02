На заседании Совета по правам ребенка при главе РК обсудили работу центров для детей с инвалидностью, организацию питания в детских учреждениях.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Здесь также говорили о мерах поддержки семей участников специальной военной операции.
В работе Совета приняли участие представители республиканских профильных министерств, надзорных органов, общественных организаций.
В рамках дополнительных мер социальной поддержки для семей участников СВО предусмотрена ежемесячная выплата на питание на каждого учащегося (за исключением тех, кто питается в школах). Кроме того, ежемесячно возмещаются расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляется право на первоочередной прием детей в дошкольные учреждения и освобождение от родительской платы.
Для участников СВО и членов их семей правительством республики сформированы клиентские пути на оказание помощи в обучении и трудоустройстве.