На заседании Совета по правам ребенка при главе РК обсудили работу центров для детей с инвалидностью, организацию питания в детских учреждениях.

Здесь также говорили о мерах поддержки семей участников специальной военной операции.

В работе Совета приняли участие представители республиканских профильных министерств, надзорных органов, общественных организаций.

В рамках дополнительных мер социальной поддержки для семей участников СВО предусмотрена ежемесячная выплата на питание на каждого учащегося (за исключением тех, кто питается в школах). Кроме того, ежемесячно возмещаются расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляется право на первоочередной прием детей в дошкольные учреждения и освобождение от родительской платы.

Для участников СВО и членов их семей правительством республики сформированы клиентские пути на оказание помощи в обучении и трудоустройстве.