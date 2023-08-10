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18 августа, 14:27
НовостиСтроительствоОбщество

В селах Троицкое и Яшалта капитально отремонтировали кровли многоквартирных домов

В селах Троицкое и Яшалта капитально отремонтировали кровли многоквартирных домов

Там установили стропильную систему, карниз, гидроизоляционную пленку, отмостки и крышу из металлочерепицы. Сделать это удалось благодаря реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики на 2014 - 2044 годы».

Всего в Калмыкии в этом году капремонт кровель проходит в 19 многоквартирных домах 6 населенных пунктов. В Элисте, Городовиковске, в Кетченерах, в Троицком, в Яшкуле и в Яшалте.

Фото: МинЖКХ и энергетики Калмыкии

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