В этом году в Калмыкии запланировано увеличение стационарных камер фотовидеофиксации на 36 единиц

Тему обсудили на совещании по вопросу функционирования программного комплекса «Безопасный город» под руководством Председателя регионального Правительства Гиляны Босхомджиевой. На сегодняшний день к правоохранительному сегменту «Безопасный город» подключено около 130 камер видеонаблюдения, расположенных на территории Элисты и Малодербетовского района.

Отметим, за период с 2018-2022 годы с помощью этих специальных технических средств удалось ликвидировать 22 места концентрации аварийности.