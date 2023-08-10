18 августа, 14:26
В этом году в Калмыкии запланировано увеличение стационарных камер фотовидеофиксации на 36 единиц
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Тему обсудили на совещании по вопросу функционирования программного комплекса «Безопасный город» под руководством Председателя регионального Правительства Гиляны Босхомджиевой. На сегодняшний день к правоохранительному сегменту «Безопасный город» подключено около 130 камер видеонаблюдения, расположенных на территории Элисты и Малодербетовского района.
Отметим, за период с 2018-2022 годы с помощью этих специальных технических средств удалось ликвидировать 22 места концентрации аварийности.