18 августа, 16:54
На АЗС Лукойл в Калмыкии за прошедшие двое суток существенно возросла реализация нефтепродуктов, в связи с остановкой продаж бензина у операторов других заправочных сетей региона, сообщили нам в компании
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Снабжение АЗС Лукойл в Калмыкию осуществляется с Астраханской и Волгоградской нефтебаз, которые обеспечиваются топливом с нефтеперерабатывающего завода в Волгограде.
В настоящий момент завод и нефтебазы работают в штатном режиме, мы увеличиваем количество бензовозов для покрытия возросшего спроса – прокомментировал нам официальный представитель компании Лукойл.