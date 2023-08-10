На АЗС Лукойл в Калмыкии за прошедшие двое суток существенно возросла реализация нефтепродуктов, в связи с остановкой продаж бензина у операторов других заправочных сетей региона, сообщили нам в компании

Снабжение АЗС Лукойл в Калмыкию осуществляется с Астраханской и Волгоградской нефтебаз, которые обеспечиваются топливом с нефтеперерабатывающего завода в Волгограде.

В настоящий момент завод и нефтебазы работают в штатном режиме, мы увеличиваем количество бензовозов для покрытия возросшего спроса – прокомментировал нам официальный представитель компании Лукойл.