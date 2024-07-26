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29 июля, 12:55
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Сегодня комиссия приняла два многоэтажных здания после капитального ремонта кровли

Сегодня комиссия приняла два многоэтажных здания после капитального ремонта кровли

Собственники жилья дома номер 6 в 6 микрорайоне не скрывают радости, что наконец-то обновлена ветхая кровля. А по словам жильцов 7-го дома в 5 микрорайоне Марии Саенко и Евдокии Очировой, почти полвека живут в многоэтажке, в которой ни разу не проводился капремонт. Теперь, говорят они, не страшны проливные дожди и таяния снега.

В этом году в краткосрочный план реализации региональной программы вошли 14 домов. В том числе жилые здания и в районах республики. По данным профильного ведомства, большая часть проблем, связанных с содержанием общедомового имущества собственников жилья, связана именно с крайне неудовлетворительным состоянием плоских крыш с мягкой кровлей.

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