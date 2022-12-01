  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 мая, 10:57
Новости

В Сарпинском районе провели 16-й республиканский турнир по волейболу памяти ветерана Великой Отечественной войны и труда Ивана Андриянова

В Сарпинском районе провели 16-й республиканский турнир по волейболу памяти ветерана Великой Отечественной войны и труда Ивана Андриянова

Соревнования в поселке Шарнут также посвятили 78-й годовщине Победы. В них участвовали восемь команд, в том числе из города Котельниково Волгоградской области. Спортсмены из соседнего региона и заняли первое место. Им вручили переходящий кубок, диплом, грамоты и золотые медали. Серебряными призерами стали воспитанники Троицкой школы, бронзу выиграли волейболисты Октябрьского района.

Фото: БУ РК "РКСШОР"

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия