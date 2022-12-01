12 мая, 10:57
В Сарпинском районе провели 16-й республиканский турнир по волейболу памяти ветерана Великой Отечественной войны и труда Ивана Андриянова
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Соревнования в поселке Шарнут также посвятили 78-й годовщине Победы. В них участвовали восемь команд, в том числе из города Котельниково Волгоградской области. Спортсмены из соседнего региона и заняли первое место. Им вручили переходящий кубок, диплом, грамоты и золотые медали. Серебряными призерами стали воспитанники Троицкой школы, бронзу выиграли волейболисты Октябрьского района.
Соревнования в поселке Шарнут также посвятили 78-й годовщине Победы. В них участвовали восемь команд, в том числе из города Котельниково Волгоградской области. Спортсмены из соседнего региона и заняли первое место. Им вручили переходящий кубок, диплом, грамоты и золотые медали. Серебряными призерами стали воспитанники Троицкой школы, бронзу выиграли волейболисты Октябрьского района.
Фото: БУ РК "РКСШОР"