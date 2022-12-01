Прокуратура Сарпинского провела проверку соблюдения земельного законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения.
Установлено, что в 2015 году между администрацией Сарпинского районного муниципального образования и главой крестьянского фермерского хозяйства заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения сроком на 10 лет. Арендованный фермером земельный участок в силу закона позволял ему требовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающего увеличение срока действия, при условии, если не истек срок действия договора аренды, а также при отсутствии нарушений закона при использовании такого земельного участка.
В феврале текущего года глава КФХ обратился в администрацию районного муниципалитета с требованием о продлении договора аренды земельного участка, при этом срок действия договора аренды на дату обращения не истек, какие-либо нарушения при использовании земельного участка им не допускались.
Ввиду неверного понимания норм материального права муниципалитетом в продлении договора аренды предпринимателю отказано.
Прокуратура главе районного муниципалитета внесла представление об устранении нарушений земельного законодательства, результаты рассмотрения которого взяты прокуратурой района на контроль.
Сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Калмыкия.
12 мая, 11:22
В Сарпинском районе прокуратура выявила факт незаконного отказа фермеру в продлении договора аренды земельного участка
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