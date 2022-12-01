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12 мая, 11:45
Новости

"Аркадий плюс театр"

"Аркадий плюс театр"

Сегодня вечером в стенах Национального драматического театра имени Баатра Басангова состоится мероприятие для тех, кто помнит и любит творчество гениального музыканта и человека Аркадия Манджиева. Его не стало около года назад. Артисты республиканских театров подготовили сводный концерт, приуроченный этой дате.

А 16 мая в Ойрат-арене вечер музыки Маэстро. Артисты Национального оркестра, государственной филармонии, театров и все мастера искусств республики вместе исполнят незабываемые творения композитора, потанцуют, задумаются о жизни, и от души посмеются, так, как и любил Аркадий Манджиев.

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