"Аркадий плюс театр"

Сегодня вечером в стенах Национального драматического театра имени Баатра Басангова состоится мероприятие для тех, кто помнит и любит творчество гениального музыканта и человека Аркадия Манджиева. Его не стало около года назад. Артисты республиканских театров подготовили сводный концерт, приуроченный этой дате.



А 16 мая в Ойрат-арене вечер музыки Маэстро. Артисты Национального оркестра, государственной филармонии, театров и все мастера искусств республики вместе исполнят незабываемые творения композитора, потанцуют, задумаются о жизни, и от души посмеются, так, как и любил Аркадий Манджиев.