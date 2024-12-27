В Сарпинском районе произошло ДТП

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 122 километре федеральной автодороги Р-22 Волгоград-Элиста поступило в понедельник, в 15:36.

По прибытии наблюдалось касательное столкновение двух легковых автомобилей LADA Vesta и Lada Niva.

Сотрудники МЧС России произвели отключение аккумуляторных батарей на двух транспортных средствах.

В результате ДТП один человек пострадал. Возгорания и розлива ГСМ нет.

Фото: МЧС Республики Калмыкия