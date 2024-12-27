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31 декабря, 09:02
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ГТРК Калмыкия завершает 2024 год лидером рейтинга телесмотрения в регионе

ГТРК Калмыкия завершает 2024 год лидером рейтинга телесмотрения в регионе

Исследованием об»ема зрительской аудитории в режиме реального времени занимался независимый телеизмеритель компания Медиахилс.

Программы ГТРК Калмыкия на телеканале Россия 1 - в течение всего года не опускались ниже первой строки рейтинга по доле и охвату телесмотрения среди жителей Калмыкии. На втором месте – телеканал НТВ, на третьем – Первый канал.

Мы - первые, а наш зритель лучший.

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