ГТРК Калмыкия завершает 2024 год лидером рейтинга телесмотрения в регионе

Исследованием об»ема зрительской аудитории в режиме реального времени занимался независимый телеизмеритель компания Медиахилс.

Программы ГТРК Калмыкия на телеканале Россия 1 - в течение всего года не опускались ниже первой строки рейтинга по доле и охвату телесмотрения среди жителей Калмыкии. На втором месте – телеканал НТВ, на третьем – Первый канал.

Мы - первые, а наш зритель лучший.

Спасибо всем, кто смотрит, слушает, читает и доверяет нам. Это придает нам сил, чтобы становиться еще лучше.

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