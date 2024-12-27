В Калмыкии, несмотря на новогодние хлопоты, не забывают дату - 31декабря 1942 года.

В ночь с 31 декабря на 1 января 43 года 82 года назад от немецко-фашисткой оккупации была освобождена Элиста. 105 гвардейский стрелковый полк, 28-ая Армия выбили немецкие войска и вошли в город. Вместе с ними входил в Элисту 18- летний доброволец Андрей Джимбиев, впоследствии - известный писатель Калмыкии. Над взорванным Домом Советов, в отблесках огня, он увидел, как развевалось Красное знамя, символ победы и освобождения. Знамя водрузили воины Б. Манджиев, М. Кондаков и В. Никаноров.

Каждый год в этот день, 31 декабря, к мемориальному комплексу героев Гражданской и Великой Отечественной войны "Вечный огонь" приходят жители республики, чтобы возложить венки и цветы воинам-освободителям. Проходят годы, но этот знаменательный день навсегда остался в памяти народа.