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8 июня, 14:21
НовостиСобытие

Сегодня в Большом зале заседаний Правительства прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника.

Около 100 сотрудников социальной сферы получили государственные награды. На церемонии присутствовали главный федеральный инспектор по РК Александр Беляев, председатель Народного Хурала Артем Михайлов, первый заместитель председателя правительства Очир Шургучеев и вице-премьер Марина Ользятиева. В видеообращении коллектив поздравил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Для гостей выступили творческие коллективы республики. Хор Министерства социального развития, труда и занятости РК в свой праздничный день выступал практически в полном составе.

Видео: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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