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8 июня, 20:23
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Картина из Национального музея Калмыкии участвует в выставке в Музее Фаберже

Картина из Национального музея Калмыкии участвует в выставке в Музее Фаберже

В Санкт-Петербурге проходит выставочный проект «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная». Среди экспонатов — картина Константина Маковского «Сатир и нимфа» (1863) из фондов Национального музея Калмыкии имени Н. Н. Пальмова. Проект организован Культурно-историческим фондом «Связь времён» совместно с Музеем Фаберже. В экспозиции представлено более 160 произведений из 30 музеев и 10 частных коллекций России. Полотно поступило в фонды калмыцкого музея в конце 1980-х годов.

Фото: Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

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