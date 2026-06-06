Картина из Национального музея Калмыкии участвует в выставке в Музее Фаберже

В Санкт-Петербурге проходит выставочный проект «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная». Среди экспонатов — картина Константина Маковского «Сатир и нимфа» (1863) из фондов Национального музея Калмыкии имени Н. Н. Пальмова. Проект организован Культурно-историческим фондом «Связь времён» совместно с Музеем Фаберже. В экспозиции представлено более 160 произведений из 30 музеев и 10 частных коллекций России. Полотно поступило в фонды калмыцкого музея в конце 1980-х годов.

Фото: Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия