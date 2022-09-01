В Сарпинском районе готовятся к 100-летию Героя Советского Союза Эрдни Деликова

Жителей Калмыкии и гостей региона ждет увлекательная программа. А по итогам конноспортивных соревнований определят сильнейших спортсменов, наездников, жокеев, а также лучших лошадей. Главный приз - автомобиль, разыгрывается от Главы Калмыкии Бату Хасикова.



В концертной программе выступят народные коллективы. На спортивной площадке участники продемонстрируют силу и меткость в соревнованиях по стрельбе из лука, армреслинге. Праздник состоится в поселке Салын-Тугтун 24 сентября.