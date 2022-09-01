Эпосы мира на земле потомков Джангара

Сегодня начнет свою работу VIII международный фестиваль сказителей. В Калмыкию прибывают исполнители национальных эпических произведений, ученые, творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусств из Сирии, Киргизии, Чечни, Башкортостана, Татарстана, Тывы, Алтая и Бурятии и других регионов.



В программе – круглые столы, концерты, мастер-классы, шествие эпических героев, выставка работ декоративно-прикладного и народного художественного промысла. Напомню, организатор фестиваля - республиканский дом народного творчества, выигравший грант Российского фонда культуры.



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