22 сентября, 11:02
Элистинский Mercedes-Benz попал в аварию в Волгограде
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Маршрутное такси совершало рейс из столицы Калмыкии в Москву. Водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и столкнулся с пассажирским автобусом.
Маршрутное такси совершало рейс из столицы Калмыкии в Москву. Водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате ДТП пострадал сам водитель микроавтобуса, пострадавших среди пассажиров нет.
Фото взято у ГУ МВД России по Волгоградской области.