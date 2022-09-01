22 сентября, 08:03
 17 °C
60,21
60,87
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 сентября, 11:02
НовостиПроисшествия

Элистинский Mercedes-Benz попал в аварию в Волгограде

Элистинский Mercedes-Benz попал в аварию в Волгограде

Маршрутное такси совершало рейс из столицы Калмыкии в Москву. Водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате ДТП пострадал сам водитель микроавтобуса, пострадавших среди пассажиров нет.

Фото взято у ГУ МВД России по Волгоградской области.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия