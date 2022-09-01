Элистинский Mercedes-Benz попал в аварию в Волгограде

Маршрутное такси совершало рейс из столицы Калмыкии в Москву. Водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и столкнулся с пассажирским автобусом.



В результате ДТП пострадал сам водитель микроавтобуса, пострадавших среди пассажиров нет.



Фото взято у ГУ МВД России по Волгоградской области.