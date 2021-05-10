В Санкт-Петербурге продолжается Международный экономический форум

В эти дни там работает Глава Калмыкии вместе с членами кабинета министров. Регион представлен на нескольких площадках и презентует инвестиционные проекты. Уже подписан и ряд соглашений.

Профильный министр Дмитрий Троицкий и руководители подведомственных учреждений, а также Центр поддержки экспорта представили региональный проект «Строительство завода по переработке кожи» на площадке инвестиционного портала Россконгресс. Компания «Эра» предлагает инвесторам принять участие в проекте строительства завода по переработке кожи малого и крупного рогатого скота. Планируемый объем - до 252 тысяч шкур МРС и 40 тысяч шкур КРС. Это позволить создать 50 дополнительных рабочих мест. Меховая овчина, кожа-краст и полуфабрикат кожи, являющиеся сегодня востребованным сырьем, планируют изготавливать на этом заводе.

В ближайшие дни состоится обсуждение дорожной карты строительства аэропорта с компанией «Новапорт». Бату Хасиков посетил Территорию инновационных программ. Встретился он также с представителями одной из крупнейших аудиторских компаний мира и обсудил возможное партнёрство с республикой в сфере туризма. Глава Калмыкии отметил, что 2020 год стал вызовом для всех отраслей, в том числе и для экономики: пандемия повлияла на формирование новых правил жизни в экономической реальности для всей страны и Калмыкии. Мы перестроили работу, разработали новые меры поддержки для предпринимателей, усилили связи, подчеркнул Бату Хасиков.