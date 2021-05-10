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3 июня, 16:42
Новости

На территории Калмыкии началось отрождение личинок азиатской саранчи

На территории Калмыкии началось отрождение личинок азиатской саранчи

Об этом сообщили сегодня в региональном Управлении Россельхозцентра. По словам специалистов, этот подвид вредителей обнаружен в Октябрьском и Лаганском районах.

Обследование проведено на площади 6 тысяч гектаров. Заселение отмечено на территории 200 гектаров. Также в ведомстве отметили, что на сегодня обработана большая ее часть. В том числе -100 гектаров только в хозяйстве «50 лет Октября». Мониторинг продолжается.

 

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