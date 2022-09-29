29 декабря, 09:37
В Садовской школе №2 состоялось памятное событие – открытие парты Героя Советского Союза Эрдни Деликова и обновление парты выпускника школы Дмитрия Маковкина, чье имя и носит образовательное учреждение
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Почетное право сесть за парту Эрдни Деликова было предоставлено неоднократным победителям муниципальных и республиканских конкурсов и соревнований, ученикам 4 класса Софико Хахидзе и Артему Гринько. За обновленной партой Дмитрия Маковкина – ученикам 3 класса Альме Мулаевой и Полине Ковалевой.