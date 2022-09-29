В Садовской школе №2 состоялось памятное событие – открытие парты Героя Советского Союза Эрдни Деликова и обновление парты выпускника школы Дмитрия Маковкина, чье имя и носит образовательное учреждение

Почетное право сесть за парту Эрдни Деликова было предоставлено неоднократным победителям муниципальных и республиканских конкурсов и соревнований, ученикам 4 класса Софико Хахидзе и Артему Гринько. За обновленной партой Дмитрия Маковкина – ученикам 3 класса Альме Мулаевой и Полине Ковалевой.