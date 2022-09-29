В Элисте, на базе "Средней общеобразовательной школы № 8 имени Номто Очирова", прошло республиканское совещание для педагогов, реализующих инклюзивное образование

Его участники получили не только теоретические знания, но и практические умения работы со специализированным оборудованием. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов является одной из ключевых тем в реализации государственной политики региональной системы образования.



Практика по оснащению школ республики современным оборудованием для детей с особыми образовательными потребностями будет продолжена.