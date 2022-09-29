29 декабря, 09:14
В Элисте, на базе "Средней общеобразовательной школы № 8 имени Номто Очирова", прошло республиканское совещание для педагогов, реализующих инклюзивное образование
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Его участники получили не только теоретические знания, но и практические умения работы со специализированным оборудованием. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов является одной из ключевых тем в реализации государственной политики региональной системы образования.
Его участники получили не только теоретические знания, но и практические умения работы со специализированным оборудованием. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов является одной из ключевых тем в реализации государственной политики региональной системы образования.
Практика по оснащению школ республики современным оборудованием для детей с особыми образовательными потребностями будет продолжена.