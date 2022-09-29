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29 декабря, 10:00
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Сегодня в Калмыкии пройдут торги по продаже арестованного имущества должников

Сегодня в Калмыкии пройдут торги по продаже арестованного имущества должников

Оно выставлено на торги в Территориальное управление Росимущества в РК. Приобрести его можно 29 декабря на электронных торгах. Как сообщает УФССП по РК, на продажу выставлены квартира в 8 микрорайоне Элисты и 5 жилых домов в калмыцкой столице, Целинном, Кетченеровском, Городовиковском районах.

Одно из обязательных условий участия в аукционе – внесение задатка, размер которого определяется в зависимости от стоимости выставляемого на торги имущества.

Фото представлено пресс-службой УФССП России по Республике Калмыкия

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