Сегодня в Калмыкии пройдут торги по продаже арестованного имущества должников

Оно выставлено на торги в Территориальное управление Росимущества в РК. Приобрести его можно 29 декабря на электронных торгах. Как сообщает УФССП по РК, на продажу выставлены квартира в 8 микрорайоне Элисты и 5 жилых домов в калмыцкой столице, Целинном, Кетченеровском, Городовиковском районах.



Одно из обязательных условий участия в аукционе – внесение задатка, размер которого определяется в зависимости от стоимости выставляемого на торги имущества.



Фото представлено пресс-службой УФССП России по Республике Калмыкия