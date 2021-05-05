В рядах студенческого отряда КГУ – пополнение

В него вступили 165 новых членов. Это те ребята, которым вручили свидетельства об окончании Школы вожатых. Напомним, курсы по программе профессиональной подготовки «Вожатый» были организованы в КалмГУ несколько месяцев назад. Занятия, а это лекции, семинары, мастер-классы, деловые и ролевые игры, кейс-практикумы, тренинги вели опытные преподаватели - профессора, доценты, старшие преподаватели КалмГУ.

В программе подготовки также инструктивно -методические сборы. Они проводились на базе детского оздоровительного лагеря «Сайгачонок», чтобы ребята прочувствовали атмосферу предстоящей работы. К прохождению летней практики в качестве вожатых ребята готовы.