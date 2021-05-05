Региональные представители Общероссийского народного фронта готовят обращение в городскую администрацию о принятии соответствующих мер по поводу несанкционированных свалок вокруг контейнеров

Такое решение принято по итогам сегодняшнего рейда в Элисте. Дело в том, что жители столицы постоянно звонят и пишут общественникам решить проблему мусора в городе.

Так считают представители ОНФ, которые во время рейда выявили места, где незаконно складируются строительные отходы, картонная и пластиковая тара от объектов торговли. Это не только спальные районы Элисты, а также центр столицы. Черные мешки набиты травой. Куча сухих веток лежат возле контейнеров больше месяца. И никто не убирает. Об этом общественникам сообщили жильцы многоэтажек.

Аналогичная картина в первом микрорайоне, недалеко от дома номер 46. Там свалка из строительного хлама. По словам председателя домового комитета Татьяны Юрковой, цемент в мешках, шпаклевку и другие бытовые отходыв неположенном месте раскидали жители из разных частей города.

Женщина сама видела, как из машины выкидывают пакеты с мусором. А обрезки деревьев появились возле контейнеров еще в марте. Она пыталась решить эту проблему на своем уровне.

Региональные представители Общероссийского народного фронта готовят обращение в городскую администрацию о принятии соответствующих мер по несанкционированным свалкам в Элисте.