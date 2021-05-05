Сегодня в Элисте состоялось торжественное открытие мемориальной доски Павлу Годаеву

Её установили на доме по улице Клыкова, где жил известный журналист, историк и общественный деятель. В торжественной церемонии приняли участие представители органов власти республики, депутаты, сотрудники столичной администрации, ученые, общественники, а также его родные и близкие. С места события Элла Хаптаханова.

А ведь Павел Годаев и сам большую часть жизни посвятил тому, чтобы увековечить память о земляках, перенесших невзгоды сурового военного времени на фронтах Великой Отечественной, и тех, кто остался навечно вдали от родных степных просторов – в Сибири. Как журналист, человек активной жизненной позиции, он направляет всю свою волю и деятельность на реабилитацию своего народа. И в начале 90-х годов вместе с соратниками добивается принятия соответствующего Закона.

Своим другом и соратником Павла Годаевасчитает и ветеран калмыцкой печати Иван Басангов. Этим он искренне горд. Павел Очкаевич, по его словам, настоящий журналист, патриот, который не прислуживал, а служил Отечеству, добиваясь правды и справедливости. Годаев – один из немногих, кому доверили публикацию о чекистах, документальные свидетельства о которых, как известно, хранятся в архивах за семью печатями.

«Боль памяти», «Через призму времени», «Мы из высланных навечно»- это толика из множества опубликованных и увидевших свет книг – писателя Павла Гадаева. Он же и автор телевизионных передач, большинство из которых также были посвящены военной теме, и в частности, участию калмыков в сражениях на Курской дуге и за освобождение Сталинграда. По словам заместителя спикера калмыцкого парламента Николая Нурова, глубоко преданный своему делу, Павел Годаев продолжал свою деятельность до последних дней.

А представитель главы Калмыкии в Народном Хурале АрашМанджиев, уверен, что Павел Годаев, несомненно, войдет в историю родной республики. На примерах жизни таких людей и воспитывается новое поколение.