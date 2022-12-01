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13 января, 10:39
Новости

В Русском театре драмы и комедии зрителей сегодня ждет «Вечер высокой музыки»

В Русском театре драмы и комедии зрителей сегодня ждет «Вечер высокой музыки»

Посетители услышат произведения классической вокальной музыки великих композиторов под аккомпанемент фортепиано. На концерте будут исполнены арии из опер и оперетт, романсы, отечественные и зарубежные песни.

В творческом мероприятии примут участие заслуженная артистка России Надежда Баргаева, выпускница Московской консерватории имени Чайковского, лауреат международных и всероссийских конкурсов Наталья Тапкинова.

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