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13 января, 10:58
Новости

Прием заявлений на участие в ЕГЭ продлится до 1 февраля включительно

Прием заявлений на участие в ЕГЭ продлится до 1 февраля включительно

Выпускники этого года подают его в своей школе, а прошлых лет - в Управлении образования администрации Элисты. Обучающиеся СПО при подаче заявления должны предъявить справку из своего учебного заведения.

Экзамены в этом году пройдут в три этапа: досрочный - с 20 марта по 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля и дополнительный - с 6 по 12 сентября.

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