13 января, 16:50
 0 °C
72,79
67,78
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 января, 10:21
Новости

Совсем скоро в эфире ГТРК «Калмыкия» в программе «Орюни hарц» смотрите очередной выпуск проекта «Дуука и Куука»

Совсем скоро в эфире ГТРК «Калмыкия» в программе «Орюни hарц» смотрите очередной выпуск проекта «Дуука и Куука»

В главных ролях - Феликс Шараев и Лиджи Горяев. В их образах каждый наверняка узнает свою бабушку, родственницу или вспомнит момент из повседневной жизни.

Короткие миниатюры - содержат не только искрометный калмыцкий юмор, но и кладезь народной мудрости. В них заложен глубокий смысл традиций, обычаев наших предков.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия