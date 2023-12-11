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12 декабря, 11:24
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В русском драматическом театре состоялась премьера вербатима о депортации народа

В русском драматическом театре состоялась премьера вербатима о депортации народа

Это документальный спектакль, который состоит из монологов тех, кто, будучи детьми и подростками, пережил депортацию в декабре 1943 года. Благодаря этим личным воспоминаниям зритель узнает, как проходило выселение и адаптация юного поколения в местах вынужденного проживания.

Премьера знакомит с судьбами четырех людей. В постановке использованы фрагменты интервью доктора исторических наук Эльзы Баир Гучиновой "У каждого своя Сибирь. Истории о депортации калмыков".

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