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12 декабря, 12:41
Новости

Сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» День Республики Калмыкия

Сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» День Республики Калмыкия

Степной регион расскажет о себе, своей культуре, традициях и достижениях на десятках площадок Международной выставки-форума «Россия».

В рамках выставочного пространства «Почувствуй Россию» подготовлена презентация туристского потенциала региона. Гости форума посетят Фермерскую ярмарку, услышат дошедшее до наших дней в первозданном виде исполнение эпоса «Джангр», совершат увлекательное путешествие в историю калмыцкой письменности Тодо бичг, побывают на настоящей свадебной церемонии с гостями и подарками, увидят гастрономическое шоу «МаханФест на ВДНХ», неповторимые калмыцкие песни и танцы.

На полях форума также планируется подписание ряда деловых соглашений.

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