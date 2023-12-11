Ущерб жителей Калмыкии от новой схемы дистанционного мошенничества составил более 15 000 000 рублей

Злоумышленники в мессенджерах создают фейковые аккаунты руководителей и коллег потенциального потерпевшего. При этом они используют реальные фотографии людей и сведения о них из открытых источников. В целях убеждения жертвы создают несколько аккаунтов числа ближайшего окружения. В ходе телефонных бесед злоумышленники убеждают в том, что произошла утечка персональных данных, которая может быть использована другими мошенниками. Либо предупреждают, что именно в это время совершается какое – либо противоправное деяние. Для его предотвращения с жертвой свяжутся якобы сотрудники правоохранительных органов - ФСБ или МВД России, а также ЦентроБанка, которым необходимо оказать содействие.

Затем потерпевшему поступают звонки от псевдосотрудников, которые путем психологического давления убеждают в необходимости перевода денежных средств на так называемые резервные счета, оформить банковский кредит, или взять деньги в долг у знакомых. Угрожают потерпевшим уголовной ответственностью, сообщают о том, что их денежные средства могут использоваться для финансирования терроризма. И убеждают жертву приобрести новую SIM-карту и установить мобильное приложение системы «МИР».

На сегодняшний день в МВД Калмыкии зарегистрировано 7 сообщений о преступлениях с причиненным ущербом около 15 000 000 рублей. В преступных схемах злоумышленники представлялись министрами здравоохранения, сельского хозяйства, финансов, их заместителями, директором одной из Элистинской школы, врачами одной из больниц.

В полицию накануне обратилась пожилая семейная пара. Пенсионеры из Элисты перевели мошенникам 1 млн 800 тыс.рублей. Более того, в схему была вовлечена сестра потерпевшей. Ее аферисты также убедили перевести такую же внушительную сумму. При поступлении подозрительных сообщений и просьб МВД Калмыкии рекомендует для уточнения информации созвониться с указанным человеком лично.

И напоминают, что сотрудники банков не связываются с клиентами через интернет-сервисы. Если вам поступали подобные звонки или вы стали жертвой преступной схемы обращайтесь в дежурную часть полиции.