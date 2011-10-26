Снегопад доставил массу неудобств жителям и гостям республики

Заносы на проезжей части, сугробы на тротуарах - чтобы справиться с ситуацией, дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно.

С пяти утра Николай Духовский расчищает площадь Пагоды семи дней. Рассказывает, что из-за снегопада вынужден делать это несколько раз. Сейчас объект закрыт, чтобы не мешать дворнику работать.

8 единиц техники и 3 бригады вторые сутки трудятся вручную, чтобы город не превратился в каток. Расчищают от заносов проезжую часть, тротуары и другие территории. Привлекаются дополнительные силы. Как отметил на оперативном штабе по ЧС Глава региона, в этом году была закуплена техника ЖКХ, запасные части для снегоуборочных машин, подготовлен запас горючего.

Однако, горожане отмечают, что, несмотря на все старания, справится с небывалым снегопадом пока коммунальщикам не под силу. Белая крупа тут же покрывает все заново.

Не оставаться в стороне, а взять в руки лопаты и помочь расчистить прилегающую к многоэтажкам территорию предлагают элистинцам управляющие компании.

За два дня в республике из-за погоды произошло 24 ДТП, при которых механические повреждения получили более 45 машин.

Что касается федеральных магистралей, то, по информации дорожного управления, использовано свыше тысячи тонн песчано-соляной смеси. 47 единиц техники работает на трассе Р216 от 105 до 395 километра, то есть от границы с Астраханской областью до Ставропольского края, а также на дороге Р22 от поселка Овата до подъезда к Элисте. В случае необходимости, в регионе готовы развернуть более шестидесяти мобильных пунктов обогрева для водителей, отметили на заседании оперштаба.

Однако, у водителей разные мнения по поводу того, насколько хорошо ведется расчистка снега.

Осадки, усиление ветра и понижение температуры, местами до -22 градусов. По данным Калмыцкого центра гидрометеорологии, такая погода ждет регион до 20 февраля.