В России вышла книга про современных героев

В ней есть и станицы, посвященные жителю Калмыкии – Мергену Баирову. Издание включает сто реальных историй мужественных и добрых поступков, совершённых нашими современниками. Ежедневно происходят сотни случаев чудесных спасений. Так, Мерген вытащил из горящего автомобиля девушку и помог ещё одному пострадавшему. Он случайно проезжал место аварии на трассе, остановился и, узнав, что в машине, охваченной пламенем есть живые, не раздумывая бросился на подмогу. Его останавливали, но он не смог пройти мимо чужой беды. Материалы мотивируют читателей совершать обычные правильные поступки и видеть героя в близких и в себе самом.