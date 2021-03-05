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25 марта, 14:27
НовостиСобытиеОбщество

В России вышла книга про современных героев

В России вышла книга про современных героев

В ней есть и станицы, посвященные жителю Калмыкии – Мергену Баирову. Издание включает сто реальных историй мужественных и добрых поступков, совершённых нашими современниками. Ежедневно происходят сотни случаев чудесных спасений. Так, Мерген вытащил из горящего автомобиля девушку и помог ещё одному пострадавшему. Он случайно проезжал место аварии на трассе, остановился и, узнав, что в машине, охваченной пламенем есть живые, не раздумывая бросился на подмогу. Его останавливали, но он не смог пройти мимо чужой беды. Материалы мотивируют читателей совершать обычные правильные поступки и видеть героя в близких и в себе самом.

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