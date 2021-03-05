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25 марта, 15:28
НовостиОбществоЗдравоохранение

Сегодня в Калмыкии вступили в силу поправки в закон о розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции

Сегодня в Калмыкии вступили в силу поправки в закон о розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции

Контроль над его исполнением поручен органам внутренних дел и местного самоуправления. Нарушение установленного порядка влечёт за собой административный штраф. Для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических - от 100 до 300 тысяч.

Причиной принятия этих изменений послужил анализ данных о преступлениях в степной республике, совершённых под действием «зелёного змия».

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