Сегодня в Калмыкии вступили в силу поправки в закон о розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции

Контроль над его исполнением поручен органам внутренних дел и местного самоуправления. Нарушение установленного порядка влечёт за собой административный штраф. Для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических - от 100 до 300 тысяч.

Причиной принятия этих изменений послужил анализ данных о преступлениях в степной республике, совершённых под действием «зелёного змия».