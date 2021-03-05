В Калмыкии студенты могут бесплатно изучить базовые понятия Data Science или наука о данных и язык программирования

Специальные курсы «Python для Data Science» стартовали в рамках сотрудничества Министерства цифрового развития республики и КалмГУ. Занятия для студентов Кафедры бизнеса и информационных систем в экономике проходят еженедельно в дистанционном формате.

Глава Калмыкии поделился, что на курсах обучаются уже 120 человек. «Ребята изучают базовые понятия Data Science, на практике осваивают инструменты для работы. Курсы планируем постепенно расширять и насыщать новыми программами – проводить сессии по IT, языкам программирования», – сказал он. Также Бату Хасиков добавил, что бесплатно познакомиться с высокими технологиями могут и учащиеся школ.

В рамках программы «Инженерные каникулы» «Кванториум» могут посетить дети от 10 до 18 лет, не посещающие Детский технопарк на постоянной основе. С 22 по 27 марта в технопарке ежедневно проходят лекции и мастер-классы для всех желающих. Как заключил Бату Сергеевич: «Все эти занятия помогут нашим ребятам получить дополнительные знания для освоения IT-профессий, более точно выбрать направление в этой отрасли».