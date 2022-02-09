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15 марта, 13:33
Новости

В России вводится временный запрет на экспорт зерновых, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца

В России вводится временный запрет на экспорт зерновых, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца

Постановления об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа.

Запрет распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Поставки за пределы России возможны для оказания гуманитарной помощи, а также - в рамках международных транзитных перевозок. Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

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